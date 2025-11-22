“The Nightwatcher – Il vendicatore”, un thriller brasiliano, stasera su Rai 4: la trama

La storia del film brasiliano “The Nightwatcher – Il vendicatore”, in onda sabato 22 novembre in prima serata su Rai 4

Miguel è un agente delle forze speciali della polizia federale brasiliana e sta seguendo il caso di corruzione che interessa il governatore Sandro Corrêa, candidato alla presidenza della Repubblica. Comincia così la storia del film brasiliano “The Nightwatcher – Il vendicatore”, in onda sabato 22 novembre in prima serata su Rai 4. Quando la figlioletta di Miguel rimane uccisa in un attentato di cui è responsabile lo stesso Corrêa, Miguel viene accecato dalla rabbia e dal dolore trasformandosi in un giustiziere mascherato che oltre a cercare vendetta per sua figlia inizia una lotta contro i potenti criminali a capo della Nazione.

Ispirato alla serie a fumetti brasiliana “O Doutrinador”, creata da Luciano Cunha e pubblicata per la prima volta nel 2013, “The Nightwatcher” è un teso e avvincente thriller d’azione diretto dai brasiliani Gustavo Bonafé e Fábio Mendonça che ripropone in chiave esotica l’archetipo del giustiziere metropolitano che agisce al di sopra della legge. Un mix tra “Il giustiziere della notte” con Charles Bronson e la serie “The Punisher” della Marvel, ma con uno sguardo antropologico alla particolare situazione politica e sociale del Brasile in cui la divisone tra ricchezza e povertà è quantomai netta.