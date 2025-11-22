Stasera su Rai 2 la SWAT con “Scomparsa” e “Sotto copertura”: la trama

Stasera in prima visione Tv su Rai 2 torna la serie SWAT con gli episodi intitolati “Scomparsa” e “Sotto copertura”: la trama

Sabato 22 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 2 in prima visione Tv torna la serie SWAT con l’ottava stagione. Nell’episodio “Scomparsa”, scompare una bambina dal cortile di casa e tutta la squadra entra in azione. Powell ha una sorta di presentimento e con Deacon fa irruzione in una casa.

A seguire in “Sotto copertura”, durante un’azione sotto copertura, Alfaro viene riconosciuto da un membro della mafia albanese. Nel frattempo, Tan deve affrontare un grave incidente alla S.W.A.T. Academy.