Roberta Petrelluzzi e Leo Gullotta a “La confessione” stasera su Rai 3

Sono Roberta Petrelluzzi e Leo Gullotta gli ospiti di Peter Gomez in “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez con interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport, in onda sabato 22 novembre alle 20.20 su Rai 3.

Roberta Petrelluzzi è da 40 anni al timone di “Un giorno in Pretura” su Rai 3, programma cult che partendo dalla cosiddetta “giustizia minore”, è arrivato a occuparsi dei più grossi casi di cronaca nera dell’Italia a cui la conduttrice ha saputo sempre dare la sua lettura senza eccedere nella ricerca del dettaglio morboso.

A seguire l’attore, comico e doppiatore Leo Gullotta interprete di decine e decine di pellicole in 65 anni di carriera, oltre che voce ufficiale di Woody Allen e interprete di molte maschere divertenti del Bagaglino.