Piano per la pace, Zelensky: “Ucraina al bivio: o perdiamo la dignità o un partner chiave” e Trump pressa: “Kiev accetti al proposta Usa entro il 27 novembre”

L’Ucraina al bivio. Volodymyr Zelensky si è rivolto alla nazione con toni che rendono molto bene il momento di massima fragilità del presidente ucraino, nella morsa delle pressioni di Stati Uniti e Russia per accogliere un nuovo piano-capestro per la pace. “Ucraini, ucraine, nella vita di ogni nazione arriva un momento in cui tutti devono parlare onestamente, con calma, senza supposizioni, voci o pettegolezzi, senza tutto ciò che è superfluo, così come è, come io cerco sempre di parlare con voi. Ora siamo in uno dei momenti più difficili della nostra storia. Ora la pressione sull’Ucraina è tra le più forti. Ora l’Ucraina potrebbe trovarsi davanti a una scelta molto difficile: o la perdita della dignità, o il rischio di perdere un partner chiave. O 28 punti complessi, oppure un inverno estremamente duro. Il più difficile e con rischi ulteriori. Una vita senza libertà, senza dignità, senza giustizia. E dover credere a chi ha già attaccato due volte”.

E prima su X aveva scritto: “Ho avuto una chiamata congiunta con il presidente della Francia Emmanuel Macron, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Sono grato per il loro sostegno di principio all’Ucraina e a tutto il nostro popolo. Abbiamo discusso del piano di pace per l’Ucraina e per tutta l’Europa. Apprezziamo gli sforzi degli Stati Uniti, del presidente Trump e della sua squadra volti a porre fine a questa guerra. Stiamo lavorando sul documento preparato dalla parte americana. Questo deve essere un piano che garantisca una pace reale e dignitosa”.

Zelensky ha aggiunto che “stiamo lavorando a stretto contatto per garantire che le posizioni di principio siano tenute in considerazione. Abbiamo coordinato i prossimi passi e concordato che i nostri team lavoreranno insieme ai livelli corrispondenti”.

Intanto dal Cremlino nicchiano: “A livello ufficiale non abbiamo ricevuto nulla”, dice Dmitrij Peskov. “Stiamo vedendo alcuni nuovi elementi, ma ufficialmente non abbiamo ricevuto nulla. Non c’è stata alcuna discussione sostanziale su quei punti”.

TRUMP: KIEV ACCETTI LA PROPOSTA USA ENTRO GIOVEDÌ 27

Il giorno del “Thanksgiving”, vale a dire giovedì prossimo, rappresenta “una scadenza adeguata” entro la quale il governo di Kiev dovrebbe approvare il piano americano per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina: lo ha detto il presidente Donald Trump, in un’intervista con l’emittente Fox News Radio.

