Passaggio a Nord Ovest oggi su Rai 1 alla scoperta del Duomo di Milano

Sabato 22 novembre 2025 alle 15:00 torna su Rai 1 “Passaggio a Nord Ovest”. In questa puntata Alberto Angela ci conduce in uno dei simboli del nostro Paese: il Duomo di Milano, scoprendo non solo la sua storia ma anche tanti suoi segreti. Bodh Gaya, nel nord dell’India, è il principale luogo di pellegrinaggio buddista al mondo.

Qui, 2.500 anni fa, un uomo di nome Gautama riuscì, dopo un lungo percorso, a raggiungere il Risveglio Spirituale. Alla fine degli anni Settanta, in Francia, il giovanissimo archeologo Jean-Claude Marquet scopre in una grotta delle sorprendenti incisioni. A Cuba la vita non è facile, soprattutto nelle campagne, lontano dalle rotte turistiche. Eppure, i cubani sono intraprendenti e trovano sempre soluzioni per arrangiarsi e sopravvivere.