Oroscopo di oggi, sabato 22 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 22 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La giornata scorre sull’impronta della progettazione. Risentiamo persone che non vediamo da tempo e rispolveriamo un vecchio desiderio nel cassetto. Un viaggio lontano può trasformare in positivo la nostra vita. Andiamo a far visita a un amico all’estero.
Toro
Ci vuole una sosta dopo le turbolenze precedenti. Accogliamo con piacere questo momento in cui possiamo godere di tempo libero e tranquillità. Giovedì magico che ha il pregio offrirci spunti su cui riflettere, a partire dai nostri desideri e bisogni più segreti.
Gemelli
Dedichiamoci ad alcune faccende rimaste in sospeso: una telefonata a un conoscente perso di vista, una promessa fatta al compagno e non ancora mantenuta. Con le nostre capacità speculative, diamoci da fare e riprogrammiamo la gestione delle finanze.
Cancro
Abbiamo l’opportunità e la voglia di sperimentare qualcosa d’insolito? Caliamoci nei panni di un investigatore e partecipiamo a una “cena con delitto”. Giochiamo e mettiamoci in gioco, possono emergere talenti nascosti, nuove passioni da coltivare.
Leone
Puntiamo in alto! Si profilano svolte importanti per la carriera, ma non accontentiamoci di un piccolo cambiamento, è ora di osare. Siamo sotto i riflettori e non passiamo inosservati, ma ci sentiamo a nostro agio. Potremmo innamorarci.
Vergine
Superlavoro in vista! Possibili trasformazioni nella professione e nuovi incarichi redditizi da svolgere valgono un piccolo sacrificio. Qualche lieve disturbo psicofisico rallenta un poco la nostra efficienza. Coraggio! È un calo temporaneo.
Bilancia
Serenità e ottimismo ci accompagnano per tutto il giorno. Desiderio di affermazione sull’onda di circostanze favorevoli e iniziative convincenti. Ci sentiamo bene, siamo in forma e per di più possediamo un fascino decisamente magnetico, più del solito.
Scorpione
Grazie a un motore energetico che funziona a pieno regime, possiamo mettere a posto un sacco di incombenze che si erano accumulate nel passato. Una regola non scritta, ma sempre valida, suggerisce che sia meglio non mischiare amicizia e quattrini.
Sagittario
La terapia migliore per scacciare i pensieri bui per noi rimane sempre partire. Non conta la destinazione o la durata, l’importante è andare altrove. Concediamoci uno stacco e lasciamo a casa le preoccupazioni. Tutto si può risolvere, diamo tempo al tempo.
Capricorno
Veleggiamo tranquilli in acque di massima sicurezza economica, il che per noi rappresenta una condizione pressoché ideale. O no? Sul piano dello studio siamo favoriti, possiamo affrontare recuperi e aggiornamenti con il massimo rendimento.
Acquario
Oggi siamo aperti e disponibili, grazie alla Luna in Sagittario. Abbiamo intorno amici sinceri e in famiglia facilmente ci danno carta bianca. Affrontati con rinnovata fiducia, gli eventuali problemi si risolvono da sé. Diamo spazio a obiettivi lungimiranti.
Pesci
Commercio, affari e operazioni finanziarie procedono a rilento in questo periodo. Se non ci muoviamo con circospezione, rischiamo un fiasco. Concentriamoci sul presente e raccogliamo le informazioni che ci servono. Razionalizziamo le iniziative.