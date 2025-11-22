Oltre la vetta: il progetto del Cai per aiutare chi ha perso qualcuno in un incidente in montagna

Una rete di psicologi e soccorritori capace di aiutare chi abbia vissuto la perdita di qualcuno legata a un incidente o un trauma in montagna: è il progetto del Cai Oltre la vetta

Un progetto che unisce alpinisti, psicologi, guide, soccorritori e familiari per costruire una rete di supporto, fondata su professionisti specializzati, in psicologia e montagna, con esperienza nella gestione del lutto traumatico. È “Oltre la Vetta – un sostegno per chi resta“, presentato all’Italian Outdoor Festival a Milano. Sofia Farina, ideatrice e curatrice di Oltre la Vetta, e Antonio Montani, presidente generale del Cai, hanno condiviso le novità e le iniziative previste nei prossimi mesi.

A partire dal 2026, il Club Alpino Italiano metterà a disposizione un fondo economico per l’accesso al supporto psicologico per familiari e amici delle vittime in incidenti di montagna. Psicologi per i Popoli attiverà e condurrà gruppi di mutuo aiuto, inizialmente online, successivamente in presenza, per familiari e amici delle vittime in incidenti di montagna. Nel 2026 saranno organizzati anche incontri nelle principali località montane italiane.

“Questo progetto nasce da un’esperienza che è al tempo stesso personale e universale, e vuole offrire uno spazio di dialogo, informazione, apertura e sostegno reciproco. La piattaforma che presentiamo oggi è solo il primo passo di un percorso più ampio. Ci auguriamo che questo progetto possa diventare una mano tesa nel momento del bisogno, e che contribuisca a rendere la conversazione sulla morte, e su tutto ciò che comporta, meno un tabù”, spiega Sofia Farina.

“Il progetto ‘Oltre la Vetta’ è una grande iniziativa di solidarietà sociale, che solo una grande associazione come il Club Alpino Italiano può mettere in campo. Credo che questa iniziativa sia la più importante che il Club Alpino Italiano mette in campo con la mia presidenza”, aggiunge Montani. “Oltre La Vetta” si esprime anche attraverso l’omonimo video-podcast, che dà voce a chi ha vissuto un trauma in montagna. La prima puntata è disponibile sul sito dedicato, su YouTube, su Spreaker e su Spotify. Al centro del progetto, c’è la collaborazione con Psicologi per i Popoli, che ha curato e curerà la formazione e la selezione dei professionisti che fanno parte della rete di supporto. Sono disponibili anche materiali informativi su lutto e trauma, insieme a testimonianze e riflessioni condivise.