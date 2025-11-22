Missione segreta nel Mar Egeo con “I cannoni di Navarone” su Rai Movie: la trama del film

Sfilata di divi in divisa su Rai Movie: sabato 22 novembre, alle 21.10, c’è “I cannoni di Navarone” film del 1961 del regista J. Lee Thompson. È il 1943 e i tedeschi hanno piazzato su un’isoletta del Mar Egeo due potentissimi cannoni, che riescono ad affondare ogni nave che passa da quelle parti.

Il comando inglese deve soccorrere i propri soldati, assediati in un’isola vicina: è impossibile un attacco aereo, e l’unica soluzione è organizzare una missione segreta per sabotare i cannoni, arrivando a Navarone via mare. Gli inglesi si alleano con i partigiani greci, ma l’impresa non sarà facile.

Premio Oscar 1962 per gli effetti speciali, un grande cast, da Gregory Peck a David Niven, da Anthony Quinn a Irene Papas, per un film spettacolare e godibile, che continua a catturare l’empatia dello spettatore, grazie anche all’accento messo sui personaggi che animano l’avventurosa spedizione.