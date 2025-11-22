Lino Guanciale, Daria Bignardi e Maurizio De Giovanni a TV Talk oggi su Rai 3

Nuovo appuntamento per “Tv Talk” condotto da Mia Ceran, sabato 22 novembre alle 15 su Rai 3: ecco ospiti e anticipazioni

Nuovo appuntamento per “Tv Talk” condotto da Mia Ceran, sabato 22 novembre alle 15 su Rai 3.

In apertura lo scrittore Maurizio De Giovanni ed i giornalisti Filippo Facci e Ilenia Petracalvina, si confronteranno sull’importanza della cronaca nera nei palinsesti tv e sull’ulteriore aumento di ore dedicate al crime: quali sono i motivi?

Con Daria Bignardi, poi, spazio alle gemelle Kessler e alla loro scomparsa, un addio molto sentito nella tv italiana. Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, per la prima volta a Tv Talk Alessia Marcuzzi, sarà al centro di un’analisi del suo nuovo programma The Traitors e di un focus sulla sua carriera da conduttrice.

Infine, la presenza in studio di Lino Guanciale, sarà l’occasione per commentare la ripartenza del Commissario Ricciardi e per un excursus storico sulle fiction investigative della tv italiana.

“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.