Il video e gli audio della Strage di Brandizzo agli atti dell’inchiesta

Strage di Brandizzo, diffusi dal Tgr estratti delle immagini e delle telefonate intercorse negli attimi concitati dell’incidente che ha portato alla morte di 5 operai sui binari

Le immagini e le voci prima, durante e immediatamente successive alla strage di Brandizzo. Nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 cinque operai della ditta Sigifer furono travolti da un treno mentre eseguivano un intervento di manutenzione tra i binari di Brandizzo nel Torinese. Gli inquirenti della polizia ferroviaria, coordinati dalla procura di Ivrea, hanno sovrapposto immagini e audio delle telefonate intercorse tra Andrea Girardin Gibin, responsabile della squadra di operai Sigifer, il caposcorta Rfi, Antonio Massa, e la sala operativa di Chivasso, con Vincenza Repaci, la dirigente della circolazione di RFI per ricostruire l’accaduto. Un passaggio che ha segnato la chiusura dell’inchiesta con 24 indagati: 21 persone e 3 aziende.

COSA SI VEDE NEL VIDEO

Nel video appaiono chiaramente i binari. Alle 23,27 Massa contatta Repaci per conoscere la situazione dei treni previsti in transito. Repaci, dopo aver consultato i colleghi della sala operativa lo avvisa che dovrebbe esserci un ultimo treno in transito sul binario pari alle 23,48. Alle 23,45 dal video si vede un treno passare e subito dopo gli operai, convinti che sia l’ultimo, piazzarsi sui binari per iniziare i lavori. Una freccia rossa mostra che tra loro c’è anche Girardin Gibin. Lì vicino, sulla banchina, Massa torna a chiamare Chivasso per avere l’ok a far partire quei lavori che però sono già iniziati. Nel giro di tre minuti sopraggiunge il treno delle 23.48 e centra in pieno gli operati Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera. Gibin riesce a saltare e salvarsi per un soffio.

Alle 23.49 si sente la voce disperata di Massa che al telefono parla con la centrale di Chivasso per chiedere l’intervento della Polfer: “C’è ’sto treno che è passato, pensavo non ci fossero più treni. Ha preso le persone”. Repaci risponde secca: “No! Non era l’ultimo treno, c’era ancora un invio delle 23,50, te l’avevamo detto, non avevi ancora l’interruzione”. Davanti agli occhi di Massa i corpi straziati degli operati: “Gli ho rovinato la vita” dice disperato prima che si concluda il filmato.

(Video credit: TgR Piemonte)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)