Il film “Il ladro di bambini” stasera su Rai Storia: la trama

“Il ladro di bambini”, di Gianni Amelio con Enrico Lo Verso, Valentina Scalici, Giuseppe Ieracitano, Renato Carpentieri, in onda sabato 22 novembre alle 21.10 su Rai Storia

Antonio, un giovane carabiniere calabrese, deve scortare da Milano a Civitavecchia presso un istituto minorile due bambini dal passato difficile: Rosetta e il fratellino Luciano. Durante il viaggio, che si prolungherà fino in Sicilia, il ragazzo si affeziona ai due piccoli. È “Il ladro di bambini”, di Gianni Amelio con Enrico Lo Verso, Valentina Scalici, Giuseppe Ieracitano, Renato Carpentieri, in onda sabato 22 novembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Due premi a Cannes e cinque David di Donatello nel 1992. Due Nastri d’Argento nel 1993.