Giovanni Allevi ospite di “A sua immagine” oggi su Rai 1

Musica e vita: in “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 22 novembre alle 16.00 su Rai 1, Lorena Bianchetti ospita Giovanni Allevi in un dialogo che non si limita alla sua carriera musicale, ma entra nel vissuto personale, soprattutto nella lotta contro il mieloma che lo ha segnato negli ultimi anni. Spazio anche a riflessioni sui valori che lo guidano, sul suo rapporto con il presente e sul modo in cui affronta le difficoltà.

Interessante anche il riferimento al suo libro “I nove doni”, che aggiunge una dimensione spirituale e filosofica, e al film “Back To Life” di Simone Valentini, che documenta la sua quotidianità e il ritorno alla musica con una composizione nata durante la degenza.

Per “Le Ragioni della Speranza”, nell’Anno del Giubileo, don Andrea Lonardo, direttore del Servizio per la Cultura della Diocesi di Roma, accompagnato da Chiara e Martina, racconta una virtù fondamentale: la speranza. Papa Francesco l’ha definita la virtù più umile, perché rimane nascosta, ma anche la virtù che non delude mai.

La puntata è ambientata a Roma, in particolare nella Basilica di Santo Stefano Rotondo, la più antica chiesa a pianta circolare di Roma e dedicata al primo martire cristiano, con la sua forma circolare che richiama l’eternità. Le pareti, poi, raccontano, con affreschi intensi, la fede dei martiri e la forza della speranza. Infine, è possibile pensare a questa chiesa come un riferimento esplicito alla chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Ecco perché il riferimento con la speranza di questo luogo è molto potente.