Federica Gentile, Gabriele Vagnato e Nina Zilli riaccendono la “Playlist”. Oggi su Rai 2 ospiti: Arisa, Carl Brave, Fabio Canino e Tancredi
La grande musica come sempre protagonista nel sabato pomeriggio di Rai 2 con “Playlist”, in onda sabato 22 novembre alle 14.00. Ad aprire la nuova puntata di Playlist live, il segmento condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, Carl Brave presenterà Occhiaie ed Arisa, in uscita con il suo ultimo singolo Nuvole, si esibirà in uno straordinario duetto con Nina Zilli. Ancora tanta musica con il divertente medley di Nina e Gabriele che omaggeranno la grande Raffaella Carrà. In chiusura il giovane cantautore milanese Tancredi ed il consueto appuntamento con il TG di Playlist.
Anche a Playlist Talk, condotto da Federica Gentile, omaggio in musica alla carriera di Raffaella Carrà per ricordare l’artista ma anche la donna, semplicemente Raffaella Pelloni come amava dire lei, in compagnia del suo grande amico Fabio Canino che alla Carrà ha dedicato uno spettacolo dal titolo Fiesta.
Playlist sarà in replica, sempre su Rai 2, domenica alle 8.30.