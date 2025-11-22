“Divento Matta” di Fitza è il peso familiare di colpe condivise

FITZA torna con Divento Matta, brano intenso e diretto dall’animo alternative-rock che trasforma un conflitto privato in una narrazione universale

FITZA torna con Divento Matta, brano intenso e diretto dall’animo alternative-rock che trasforma un conflitto privato in una narrazione universale. Parole che vibrano di nervi scoperti e desiderio di riconnessione, in cui la voce emerge energeticamente come una richiesta d’aiuto.

Il nuovo singolo dell’artista comasca affronta il tema delle relazioni familiari quando l’amore smette di essere un rifugio sicuro e si trasforma in un terreno minato da silenzi e sensi di colpa. Divento Matta dà voce a chi si sente costantemente frainteso, a chi cerca un abbraccio ma trova un muro, a chi lotta per essere visto, ma resta invisibile. Un brano che scava nelle incomprensioni di una famiglia in cui il bisogno di avere ragione soffoca quello di volersi bene, aumentando le distanze sotto lo stesso tetto.

Sul piano sonoro, il brano unisce energia elettrica e profondità emotiva: chitarre ruvide e una produzione rock moderna abbracciano un’interpretazione vocale che alterna rabbia, sfinimento e tenerezza. Il canto di FITZA è istinto puro, trasformando la sensibilità personale in un grido catartico capace di empatizzare con chiunque. Il singolo mette a fuoco un momento di rottura, ovvero quello in

cui si decide di non essere più schiacciati dai sensi di colpa, ma di rivendicare il proprio diritto a essere umani, quindi fragili.

Dopo l’esperienza ad X factor del 2024, FITZA assimila appieno il cinico romanticismo degli Afterhours, band con cui ha diviso il palco in apertura ai concerti del loro ritorno sulle scene. Divento Matta pulsa di verità, e che invita l’ascoltatore a riconoscere la propria storia in un rapporto che fa male ma che si continua a desiderare. L’artista ci ricorda che a volte l’unico modo per sopravvivere ai silenzi che ci disintegrano è urlare tutto ciò che non è mai stato detto. Divento Matta, il nuovo brano di FITZA, esce il 14 novembre 2025 per EDAC Music Group, distribuita da Believe Italia.