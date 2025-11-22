Con “Sugo Finto”, la comicità agrodolce di Gianni Clementi in scena al teatro di Rivara

“Sugo Finto” – celebre testo di Gianni Clementi – torna sul palcoscenico per regalare al pubblico un viaggio esilarante e profondo nel cuore di una convivenza complicata e “affettuosamente feroce”

Una commedia brillante, tenera e irresistibilmente umana: “Sugo Finto” – celebre testo di Gianni Clementi – torna sul palcoscenico per regalare al pubblico un viaggio esilarante e profondo nel cuore di una convivenza complicata e “affettuosamente feroce”. A dare vita alle due protagoniste – le sorelle zitelle Adelina e Rosaria – sono i talentuosi e affiatati Mauro Stante e Tony Skandal, che interpretano i personaggi femminili con sorprendente verità scenica, restituendo un universo fatto di piccoli rancori, ricordi condivisi, rimpianti e battibecchi continui. Il loro duetto – serrato e al tempo stesso irresistibile – alterna risate e momenti di sincera commozione, offrendo uno spaccato di vita quotidiana tanto specifico quanto universale. Nel loro angusto salotto – una scenografia volutamente immutabile, che richiama le case di un tempo, quelle che oggi sopravvivono solo nel ricordo delle nostre nonne – le due sorelle affrontano il peso di una vita a due, soffocata dalle convenzioni borghesi e dall’abitudine. Rosaria, tirchia e diffidente verso il mondo, domina una Adelina remissiva e compressa, finché un improvviso ictus non ribalterà gli equilibri. Sarà allora Adelina a trovare finalmente una voce propria… anche se, in un gioco teatrale tanto comico quanto realistico, Rosaria non tarderà a riprendere l’antico controllo. “Sugo Finto” è una commedia che diverte, sorprende e invita alla riflessione. Attraverso l’umorismo tagliente e l’umanità dei protagonisti, lo spettatore riconosce frammenti di vita, affetti e contraddizioni che appartengono a tutti noi. Uno spettacolo che profuma di casa, di ricordi e di verità, capace di far ridere di gusto senza smettere mai di far pensare. Un appuntamento quasi imperdibile per gli amanti del buon teatro. Le prime risate sono intorno alle 16.00, il biglietto di ingresso costa 10 euro e maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere ai numeri 371 142 0624 – 3461009854.