“Bar Centrale”, con Elisa Isoardi oggi su Rai 1, è a Treia

Oggi su Rai 1 torna “Bar Centrale”, con Elisa Isoardi. Il programma in collegamento da un bar del borgo medievale di Treia (Macerata)

Torna, sabato 22 novembre alle 14.00 su Rai1, ”Bar Centrale”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi. Un format originale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me, che racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese, il luogo dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione diventa racconto collettivo. Un luogo semplice, ma centrale nella vita quotidiana.

Al bar si discute, si commenta, si osserva. Il bar diventa così specchio dell’Italia reale, punto di partenza per un racconto collettivo che si nutre di parole, emozioni e visioni del mondo. “Bar Centrale” parte proprio da qui: da un autentico bar di provincia, ogni settimana diverso. A raccogliere voci e umori del Paese, Lorenzo Branchetti, inviato speciale, in collegamento dal territorio. Nella prossima puntata sarà in diretta da un bar di Treia (in provincia di Macerata), borgo medievale noto per la tradizionale rievocazione storica della Disfida del Bracciale.

In diretta in uno studio, la cui scenografia riproduce l’atmosfera di un bar, Elisa Isoardi guida il pubblico in uno spazio familiare, di confronto e riflessione, affiancata da quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni.

Il dialogo tra lo studio e il bar del paese è il cuore del programma: un filo diretto tra la piazza e il salotto televisivo, tra la cronaca e la quotidianità. Le notizie della settimana vengono commentate dagli avventori del bar, che portano in trasmissione punti di vista autentici, con spontaneità, ironia e buon senso. Ogni puntata ospita anche una “storia di paese”: un fatto locale che ha animato una comunità e che racconta l’Italia.