A “Ciao Maschio” oggi su Rai 1 ospiti: Gene Gnocchi, Adriano Panatta e Antonio Milo

A “Ciao Maschio” oggi su Rai 1 che fine ha fatto l’uomo romantico? A confronto sul tema: Gene Gnocchi, Adriano Panatta e Antonio Milo

Esiste ancora l’uomo romantico o è diventato demodè? Ma soprattutto, cosa ne pensano le donne? Nella nuova puntata di “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda su Rai 1 sabato 22 novembre alle 17.10, si confronteranno su questo tema tre “maschi” molto differenti tra loro per personalità e carattere: Gene Gnocchi, Adriano Panatta e l’attore Antonio Milo, volto del brigadiere Maione, personaggio tra i più amati della fortunata serie “Il Commissario Ricciardi” in onda su Rai 1.

In studio, come sempre, l’ironia dissacrante di Edoardo Tavassi e la musica delle Swingeresse. In chiusura di programma, nello spazio dedicato ai talenti, questa settimana sul palco di “Ciao Maschio”, il sassofonista napoletano Ernesto Dolvi che omaggerà il grande Pino Daniele con un inedito arrangiamento remix dell’indimenticabile “Yes, I know my way”.