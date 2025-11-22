A “Ballando con le stelle” su Rai 1 la “finta” Milly incontra la vera Milly Carlucci

Un esilarante incontro tra la “vera” Milly Carlucci e la sua “sosia comica”: lo propone “Ballando con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino in onda sabato 22 novembre alle 21.25 su Rai 1.

La “finta Milly”, l’attrice e comica Giulia Vecchio – imitazione perfetta nei modi, nel look e nella voce – interagirà con la conduttrice originale tra sketch, battute e imprevisti comici che coinvolgeranno anche giuria e pubblico. Dopo aver fatto sorridere il pubblico, la “finta Milly” salirà sulla pista come “Ballerina per una notte”, mostrando anche le sue doti da interprete versatile. Ad affiancarla in questa sfida un maestro del programma, per un’esibizione che sarà valutata dalla giuria e contribuirà all’assegnazione del consueto “tesoretto” a uno dei concorrenti.

La finale, intanto, è sempre più vicina e prosegue la corsa per conquistare la vittoria con sfide e prove da superare sempre più difficili: lo scorso sabato 15 novembre, la puntata è stata vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti, che hanno guadagnato 30 punti in più, grazie allo spareggio al rialzo, al secondo posto si sono posizionati Martina Colombari e Luca Favilla (20 punti in più) e al terzo posto Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca che hanno ottenuto 10 punti. Inoltre, altro colpo di scena con il ritiro di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice a causa di una frattura scomposta a tre costole della conduttrice.

I Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per la nona puntata hanno realizzato coreografie ancora più difficili, e ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte le coppie eliminate, avranno la possibilità di rientrare in gara.

Come di consueto, al fianco di Rossella Erra ci sono i volti di Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di “Tribuni del popolo”. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e, in una fase della gara, di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “Vita in Diretta”.

La musica di ogni singola puntata è affidata alla Paolo Belli Big Band. I brani, suonati rigorosamente live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà ai diversi stili di ballo.

“Ballando con le Stelle” in questa ventesima edizione approda in Calabria. Questo sabato su Raiplay alle 10.00 le immagini delle bellezze paesaggistiche della regione calabrese accompagneranno le esibizioni dei ballerini nella puntata di “Ballando on the Road”, spin-off di “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci con Matteo Addino al fianco di Carolyn Smith, presidente di giuria di “Ballando con le Stelle”, Guillermo Mariotto, stilista e volto storico del programma, e Fabio Canino, conduttore e scrittore. Ballando On The Road” è realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Infine, per gli approfondimenti sul programma e scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto che con RaiPlay, sta facendo registrare numerosissim visualizzazioni.