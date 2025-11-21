“Wet Floor” di Fabio Pisano arriva all’Altrove Teatro Studio

Lo spettacolo WET FLOOR di Fabio Pisano con la regia di Maria Assunta Calvisi in scena il 23 novembre all’Altrove Teatro Studio di Roma

Domenica 23 novembre all’Altrove Teatro Studio va in scena WET FLOOR, spettacolo scritto da Fabio Pisano e diretto da Maria Assunta Calvisi.

Ben è un giornalista rampante, sicuro di sé, Ruth è un signore delle pulizie intento a pulire il pavimento. Con la scusa del pavimento bagnato, Ruth costringerà Ben ad uno strano confronto fino a mostrare le sue vere intenzioni: sequestrarlo e punirlo per aver diffuso informazioni scorrette sul suo conto che hanno causato il crollo della sua vita (licenziamento, divorzio). Il rapimento ben presto verrà reso pubblico su una piattaforma web dove i lettori saranno invitati a decidere della sorte del giornalista. La massa degli utenti si scatenerà, dando il peggio di sé e inneggiando alla morte di Ben. Mentre le forze speciali sono pronte a fare irruzione, verità e finzione continuano a confondersi per portare ad un finale inatteso.

Il testo, scritto nel 2018 dal pluripremiato giovane drammaturgo Fabio Pisano, pone la attualissima questione dell’informazione e della veridicità delle notizie che, non solo nel giornalismo ma specialmente nei social, vengono amplificate, spesso senza una verifica seria, generando, talvolta, drammi irreparabili.

SPETTACOLI

Domenica ore 17

Biglietti: Intero 15€_ Ridotto 10€

Altrove Teatro Studio – Via Giorgio Scalia 53, Roma

Per informazioni e prenotazioni: telefono 3518700413, email ipensieridellaltrove@gmail.com