Una nuova luce da indossare: la capsule “Rococò” di Belleke Gioielli

Rococò, la nuova capsule firmata Belleke Gioielli: un omaggio alla bellezza che resiste e alla dolcezza del tempo che si arrotola su sé stesso

Nasce “Rococò”, una capsule che parla di forza gentile e di bellezza che resiste.

Un intreccio di curve, spirali e arabeschi che sembrano nascere dal movimento stesso della vita: complesso, imprevisto, eppure armonioso.

Realizzati a mano in bronzo giallo e rosso, in argento e, su richiesta, in oro, l’anello e il bracciale Rococòcelebrano la capacità di ritrovare serenità anche nei momenti più intricati, come una carezza che scioglie il nodo del pensiero.

Le forme, volutamente contorte e luminose, evocano la grazia imperfetta di un’epoca che cercava bellezza nell’eccesso e poesia nel dettaglio.

Una capsule dedicata a ciò che è raro e prezioso: il coraggio di restare luminosi.

Un piccolo rito da indossare, pensato per il periodo natalizio, quando il tempo si fa più intimo e il gesto del dono diventa un linguaggio d’anima.