Tempo di “Blind Auditions” per “The Voice Senior” oggi su Rai 1

Venerdì 21 novembre alle 21.30 su Rai 1, appuntamento con Antonella Clerici e “The Voice Senior”: è tempo di Blind Auditions

Torna il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese: venerdì 21 novembre alle 21.30 su Rai 1, appuntamento con Antonella Clerici e “The Voice Senior”. In questa nuova edizione accanto ai confermatissimi Loredana Bertè, Arisa e Clementino, ci sono Nek e Rocco Hunt, quest’ultimo in coppia con Clementino, con il quale condivide la poltrona. Resta invariata la formula che ha decretato il successo del programma e che, anno dopo anno, ha regalato al pubblico storie di vita e musica.

Si inizia con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare: in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere in quale team gareggiare.

Anche quest’anno, nella fase delle “Blind”, i coach potranno contare su due “armi”: il tasto “Blocco”, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto “Seconda Chance”, che permette a ciascun coach di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo.

Al termine della quarta ed ultima puntata di “Blind”, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti – 6 per team – che passeranno al “Knock Out”, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno sempre i coach a decidere, in questa puntata, chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare “Finale” dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare chi vincerà la sesta edizione di The Voice Senior.

Oltre alle performance dei concorrenti – che proporranno al pubblico una selezione del miglior repertorio canoro italiano ed internazionale – non mancheranno le esibizioni delle “guest star” di puntata e i duetti dei coach con i concorrenti, impreziositi quest’anno dall’arrivo di Nek e Rocco Hunt.

“The Voice Senior” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.

“The Voice Senior” è sempre disponibile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Senior: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.