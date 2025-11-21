Su Rai Movie serata kolossal con “Taras il magnifico”: la trama del film

Per il ciclo “Meravigliosamente classico”, venerdì 21 novembre alle 21.10, Rai Movie propone “Taras il magnifico”: la trama del film

Un kolossal epico ambientato nel mondo dei cosacchi di Zaporoghia, tratto dal racconto “Taras Bul’ba” dello scrittore russo Nikolaj Gogol: Per il ciclo “Meravigliosamente classico”, venerdì 21 novembre alle 21.10, Rai Movie propone “Taras il magnifico”.

Sedicesimo secolo, Taras Bulba, capo dei cosacchi, è un guerriero che difende strenuamente il proprio popolo. Dopo aver aiutato i Polacchi a vincere contro i Turchi e a liberare l’Ucraina viene tradito dai suoi alleati. Da quel momento giura vendetta contro chi ha lo ha umiliato e cacciato dalla sua terra. Taras cresce i suoi due figli nei valori della guerra e del riscatto della propria gente ma quando sarà chiamato alla battaglia finale dovrà fare i conti con l’amore per la sua famiglia e la fedeltà al proprio popolo.

Battaglie maestose, una narrativa d’altri tempi con una resa visiva imponente per temi non lontani d’attualità come i conflitti tra i popoli e le frontiere instabili. Regia di J. Lee Thompson, con Tony Curtis, Yul Brynner, Sam Wanamaker e Christine Kaufmann.