Oroscopo di oggi, venerdì 21 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 21 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Atmosfera meditabonda, insolita per noi. L’attenzione è rivolta all’ascolto interiore. Eccellenti intuizioni evitano sprechi o perdite di denaro. Non sottovalutiamo le esperienze già fatte e procediamo senza alcun cedimento. Mietiamo consensi.
Toro
Umore ombroso, con la Luna in opposizione. Però consoliamoci con i conti che tornano, rimpinguiamo il gruzzolo e fantastichiamo sul grande amore. Faremmo bene a mollare gli ormeggi del cuore, cogliere quel che c’è di bello e modificare ciò che non ci piace.
Gemelli
La giornata è produttiva. Obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionarli meglio. Troppe varianti ci confondono. La fase non sarà esaltante, ma abbiamo delle carte da giocare. Ci sono in atto cambiamenti importanti.
Cancro
È sufficiente guardarci dentro, ritrovare la guida interiore, per recuperare serenità e saggezza. Nell’impresa ci sostengono la Luna, Mercurio e Nettuno. Le circostanze ci remano contro? Abbiamo sufficiente tenacia e fiducia per non gettare la spugna.
Leone
Il terreno è minato da probabili nervosismi e malumori. Cambiamo atteggiamento con i colleghi, mettendo da parte presunzione e orgoglio. Confusi e disorientati? Specie se siamo in prossimità dell’altare, un po’ di panico è del tutto naturale.
Vergine
La Luna e Mercurio portano in dono belle notizie in merito a un colloquio di lavoro, la richiesta di un aumento di stipendio, un cambio di mansioni. Non sottovalutiamo idee e intuizioni che potrebbero sorprenderci, proprio quando meno ce lo aspettiamo.
Bilancia
Gli impegni si accavallano, ma oggi tutto scorre in armonia con un’occasione fortunata per dei progetti che promettono soddisfazioni. Sfoderiamo la grinta, se abbiamo delle ambizioni da soddisfare e soprattutto se ci teniamo alla nostra occupazione.
Scorpione
La corsa professionale ci vede fra i primi classificati, ma prima di cantare vittoria, aspettiamo di vedere nero su bianco i risultati definitivi. Abbiamo molta carne al fuoco, tante opportunità da vagliare? Non siamo frettolosi, pensiamoci con calma.
Sagittario
La famiglia è unita e disposta ad affrontare un traguardo consistente. Facciamo in modo che la cura del particolare non ci precluda la visione d’insieme. Possiamo contare sulla stima, sul sostegno e sull’amore del compagno di vita, se ne abbiamo uno accanto.
Capricorno
Istinto e logica vanno di pari passo. Scopriamo ragioni finora incomprensibili, chiariamo i dubbi e troviamo soluzioni adeguate ai problemi. Siamo nella condizione ideale per affrontare un esame, un colloquio o per proporci per un nuovo incarico.
Acquario
Facciamo attenzione in famiglia e nella professione. Siamo agitati e rischiamo di dire cose che non pensiamo realmente o fare discorsi senza capo né coda. Progettualità intensa. Affianchiamole impegno e costanza per realizzare quello che abbiamo in mente.
Pesci
La serenità porta il sole anche nelle profondità nascoste dell’animo. Viviamo la giornata a cuore aperto. Abbiamo la possibilità di riuscire con poco sforzo. Teniamoci pronti per non perdere l’appuntamento con l’amore. La Luna e Venere adesso sono con noi.