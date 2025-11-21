Quando monsignor Roncalli salvò migliaia di ebrei: “L’ultimo degli U-Boot e l’Angelo di Istanbul” stasera su Rai Storia

Durante la Seconda guerra mondiale, un vescovo, rappresentante della comunità cattolica in Turchia, monsignor Angelo Roncalli – il futuro Papa Giovanni XXIII – si prodigò per salvare migliaia di ebrei in fuga dal nazismo, usando stratagemmi e mezzi di ogni genere, coinvolgendo uomini di provenienze e fazioni opposte.

Lo racconta lo speciale “L’ultimo degli U-Boot e l’Angelo di Istanbul”, in onda venerdì 21 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia. I 24.000 ebrei salvati, secondo quanto dichiarato dall’ambasciatore tedesco in Turchia, Von Papen, sarebbero stati, in realtà, molti di più. Sulle tracce dei bambini avviati via treno in Palestina, di navi cariche di esuli fatte passare dal Bosforo, di certificati di battesimo falsi e di tanti altri espedienti, lo speciale tratteggia la figura di un uomo di Dio dalla fede profonda e di sconfinata umanità.