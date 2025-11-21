Gli Squeeze annunciano l’uscita del nuovo album “Trixies”

Le leggende della musica inglese Squeeze annunciano l’uscita del nuovo album “Trixies”. Il primo estratto è “Trixies Part One”

Quando si tratta di raccontare storie, pochi gruppi pop lo hanno saputo far bene come gli Squeeze. Ma anche i fondatori della band, Chris Difford e Glenn Tilbrook, avrebbero avuto difficoltà a inventare un colpo di scena come quello che ha portato alla realizzazione di Trixies, il loro primo album in otto anni, ma anche il primo che abbiano mai scritto.

Prima di grandi classici come “Up The Junction”, “Tempted”, “Cool For Cats”, “Another Nail In My Heart” e “Labelled With Love”, prima dell’Ivor Novello Award del 2008 per il contributo eccezionale dato alla musica inglese, prima del Mojo Icon Award, prima del quintessenziale Cradle To The Grave, dei tour mondiali e delle esibizioni nei festival più importanti, e ancora prima del celebre The Knowledge del 2017, c’era Trixies.

Scritto dai teenager Difford (19) e Tilbrook (16) all’inizio della loro collaborazione come cantautori, quando i concept album e le rock opera erano di rigore ispirato all vivace gergo della malavita newyorkese del favolista Damon Runyon, che riempiva i pensieri di Difford, le canzoni sono una raccolta di storie ambientate in un night club immaginario, il Trixies.

Trixies uscirà il 6 marzo 2026 per BMG. Preordinalo qui:

https://squeeze.lnk.to/trixies

Trixies

tracklist:

What More Can I Say

You Get The Feeling

The Place We Call Mars

Hell On Earth

The Dancer

Good Riddance

Don’t Go Out In the Dark

Why Don’t You

Anything But Me

It’s Over

The Jaguars

Trixies Part One

Trixies Part Two