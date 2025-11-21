Emma e Giulia in radio e online con “nella tua t-shirt”

Dopo il successo di “In chat sospesa” – brano che ha raggiunto anche il primo posto tra gli artisti emergenti nelle classifiche indipendenti web – Emma e Giulia tornano con un nuovo singolo: “nella tua t-shirt”

Pubblicato dall’etichetta Riserva Sonora, il brano rappresenta un nuovo capitolo nel percorso musicale delle giovani artiste.

“È una canzone pop, delicata e sincera” – raccontano Emma e Giulia – “che parla delle prime emozioni di un amore adolescenziale. Quelle sensazioni fresche, quasi ingenue, che nascono anche da un solo incontro ma lasciano un segno profondo. ‘nella tua t-shirt’ cattura l’essenza di un sentimento universale, inaspettato e sorprendente.”

Con una melodia accattivante e un linguaggio diretto, Emma e Giulia confermano la loro capacità di trasformare emozioni autentiche in musica, parlando in modo diretto al pubblico più giovane ma anche a chi sa riconoscere la magia dei primi battiti del cuore.

