Da un romanzo thriller stasera su Rai 4 “Cut Off”: la trama del film

Venerdì 21 novembre alle 21.20 Rai 4 propone il thriller “Cut Off” tratto dal romanzo “Abgeschnitten” scritto da Sebastian Fitzek: la trama del film

Nel corso di un’autopsia, il dottor Paul Herzfeld, medico legale della polizia criminale di Berlino, trova nascosto in un cadavere un bigliettino che reca il numero di telefono di sua figlia Hanna, che da quando si è separato da sua moglie, non vede più molto spesso. Chiamando il numero, Paul scopre che sua figlia è stata rapita.

Venerdì 21 novembre alle 21.20 Rai 4 propone il thriller “Cut Off” tratto dal romanzo “Abgeschnitten” scritto da Sebastian Fitzek. Contemporaneamente alla macabra scoperta, a Helgoland, un’isola nel Mare del Nord in preda a una forte tempesta, Linda è in fuga dal suo ex fidanzato che la sta minacciando di morte e si imbatte in un cadavere. Cosa collega il rapimento di Hanna alla fuga di Linda?

Il film porta la firma di Christian Alvart, regista esperto in brividi e azione, già alle prese con il thriller “Case 39”, il fanta-horror “Pandorum” e il crime “Banklady”. Nel cast, nel ruolo del protagonista, Moritz Bleibtreu, Orso d’Argento a Berlino e star di film di successo come “World War Z”, “La banda Baader Meinhof” e “The Experiment”.