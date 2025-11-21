Coppa Davis: la Germania batte l’Argentina e vola in semifinale

Coppa Davis, la semifinale contro la Spagna è della Germania: Argentina battuta. Il doppio tedesco mette il sigillo sull’ultimo quarto di finale

È la Germania ad approdare in semifinale di Coppa Davis. Il doppio tedesco mette il sigillo sull’ultimo quarto di finale, battendo dopo due ore e mezzo, all’una di notte, il doppio argentino al tie break. Il punteggio finale a favore di Kevin Krawietz e Tim Puetz è 4-6, 6-4, 7-6.

Tre i match point sprecati da Horacio Zeballos e Andrés Molteni, con i tedeschi che riescono invece a chiudere alla quinta occasione.

L’Argentina era partita in vantaggio grazie a Tomas Etcheverry, che ha avuto ragione di Jan-Lennard-Struff in due set: 7-6, 7-6. Ci ha pensato Alexander Zverev a rimettere il tie in parità nel secondo singolare, battendo Francesco Cerundolo 6-4, 7-6 in un’ora e mezza e tenendo la Germania in partita. Poi il doppio decisivo che manda la Germania in semifinale contro la Spagna sabato.

