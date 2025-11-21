“Charlie’s Angels” in missione stasera su Rai 2: la trama del film

Il nuovo adattamento cinematografico della serie cult ideata da Ivan Goff e Ben Roberts e trasmessa dal 1976 al 1981: venerdì 21 novembre alle 21.20 su Rai 2 c’è “Charlie’s Angels” di Elizabeth Banks.

L’agenzia Townsend, guidata dall’enigmatico Charlie, è da sempre un punto di riferimento per sicurezza e indagini d’élite. Oggi la sua rete si estende in ogni angolo del pianeta, con squadre di agenti brillanti, preparate e pronte a tutto: gli Angeli. Sabina e Jane sono due di loro, e si trovano a fronteggiare una missione ad altissima tensione: proteggere Elena, una giovane ingegnera che ha creato una tecnologia all’avanguardia, capace, nelle mani sbagliate, di diventare una devastante arma di distruzione di massa.

Dopo i celebri film diretti da McG, con il trio Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu, arriva una nuova generazione di Angeli, più tecnologica e combattiva, guidata da Kristen Stewart ed Ella Balinska. Azione, ironia e ritmo serrato caratterizzano il film firmato da Elizabeth Banks, che interpreta anche una figura chiave dell’universo Townsend.