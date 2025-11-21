Anfitrione con Emilio Solfrizzi in scena all’Ambra Jovinelli

Un’opera incredibilmente divertente ma anche una fonte preziosa e importante per il suo valore storico linguistico che può essere usata come lente attraverso cui analizzare e commentare la contemporaneità

Anfitrione è una delle commedie più celebri di Plauto. La trama ruota attorno a un soldato di nome Anfitrione e al suo servo Sosia, che tornano a casa dopo una lunga campagna militare. Tuttavia, Giove, affascinato dalla bella moglie di Anfitrione, Alcmena, decide di assumerne l’aspetto per conquistarla. Nel frattempo, il vero Anfitrione ignaro, si scontra con Sosia e si sviluppano una serie di equivoci, situazioni buffe e colpi di scena. Inganni che creano una girandola di situazioni esilaranti in cui i personaggi si confondono sulla vera identità di chi hanno di fronte offrendo al pubblico uno spettacolo spassoso e leggero. Un’opera incredibilmente divertente ma anche una fonte preziosa e importante per il suo valore storico linguistico che può essere usata come lente attraverso cui analizzare e commentare la contemporaneità.

Insomma, un Plauto modernissimo: quante volte pensiamo di aver di fronte qualcuno ed invece abbiamo di fronte qualcun altro sbagliando le nostre valutazioni? O viceversa: quanto spesso non siamo all’altezza dei ruoli che gli altri ci danno?

Questo ormai accade tanto nella vita vera, quella di tutti i giorni, quanto (se non soprattutto) in quella digitale, quella dei social.

CAST:

SOSIA Emilio Solfrizzi

MERCURIO Rosario Coppolino (la seconda settimana il ruolo di Mercurio sarà interpretato da Vincenzo D’amato)

ANFITRIONE Giancarlo Ratti

GIOVE Ivano Falco

ALCMENA Viviana Altieri

BROMIA Beatrice Coppolino

BLEFARONE Cristiano Dessì

IPPOFANTE Cristiano Dessì

LA NOTTE Beatrice Coppolino

ERCOLE Domenico Pepe

ORARI SPETTACOLO

mercoledì 19, giovedì 20, sabato 22, martedì 25, venerdì 28, sabato 29 novembre ore 21:00

venerdì 21, mercoledì 26, giovedì 27 novembre ore 19:30

sabato 22 novembre ore 16:30

domenica 23 e domenica 30 novembre ore 17:00

TEATRO AMBRA JOVINELLI

Via Guglielmo Pepe, 45, 00185 Roma RM

informazioni e prenotazioni

06 83082884 – 06 83082620

Prezzi da 35€ a 19€