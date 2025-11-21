Alessandro Ghebreigziabiher pubblica il libro “Cinquemila contro uno. L’impresa di Claudio Ranieri”

Alessandro Ghebreigziabiher nelle librerie e online con Cinquemila contro uno. L’impresa di Claudio Ranieri, Tab Edizioni, uscito a novembre di quest’anno

Si può parlare di calcio, con tutti i suoi eccessi e le contraddizioni, gli sprechi e perfino la demenzialità di alcune sue rappresentazioni, per dire qualcosa di molto più serio e profondo?

Alessandro Ghebreigziabiher ci ha provato con il libro Cinquemila contro uno. L’impresa di Claudio Ranieri, Tab Edizioni, uscito a novembre di quest’anno.

Nel 2016 la squadra di calcio del Leicester ha vinto il campionato inglese sotto la sapiente guida dell’allenatore italiano Claudio Ranieri. Prima del fischio di inizio del torneo tale trionfo aveva una possibilità su cinquemila di realizzarsi, al punto che si disse che era più probabile che il cantante Sting fosse scelto come Papa o che Lady Gaga venisse eletta presidente degli Stati Uniti. Ancora oggi viene considerata come una delle più grandi imprese sportive della storia. Il libro racconta i fatti che hanno portato a tale inaspettato risultato, ma soprattutto invita a trarne un insegnamento che potrebbe risultare utile ovunque, soprattutto in quelle zone del mondo dove un’altra umanità affronta ulteriori sfide altrettanto impossibili.

Alessandro Ghebreigziabiher, tifoso sfegatato della Roma fin da bambino, è uno scrittore, drammaturgo, attore, narratore, docente e regista teatrale. È autore di circa venti libri, nonché di spettacoli di teatro narrazione, video di spoken word poetry e anche di un podcast di storie vere raccontate. È membro della Federation for European Storytelling, tra i coordinatori del network internazionale di storytelling Red Internacional de Cuentacuentos e fondatore della rete internazionale di narratori Storytellers for Peace.

Il suo primo libro, Tramonto (Edizioni Lapis, 2002, Tempesta Editore, 2017), nel 2003 è stato premiato dall’International Youth Library (IYL, Monaco) con il White Ravens e l’ulteriore menzione “International understanding”, riconoscimento ai libri per ragazzi di tutto il mondo ritenuti di speciale valore. Nel 2025 ha ricevuto il Premio Energie per Roma dal Centro Europeo Studi Culturali per lo straordinario contributo alla città.