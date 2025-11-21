A “Nuovi Eroi” stasera su Rai 3 la storia di Angela Calise

A “Nuovi Eroi” su Rai 3 la storia di Angela Calise. Trenta nuove storie di eroi comuni, insigniti dal Presidente Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Angela Calise è una ragazza che, nonostante la giovane età, è già stata messa duramente alla prova dalla vita: la perdita del padre, la malattia della madre durante l’infanzia, la sofferenza sperimentata in prima persona durante l’adolescenza a causa della scoliosi. Sfide e dolori che Angela ha saputo trasformare in qualcosa di positivo per sé e per gli altri.

Una storia di resilienza che ha suscitato ammirazione in quanti le sono stati vicini e non solo: le viene infatti conferita dal Presidente Mattarella l’onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana. Tornano le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nella nuova stagione di “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3. Anche per questa stagione, a guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti.