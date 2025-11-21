A “Farwest” stasera su Rai 3 inchiesta sulle aree di servizio in autostrada

A “Farwest” stasera su Rai 3 un’inchiesta sulle aree di servizio in autostrada. Poi una testimonianza esclusiva sulla morte di David Rossi e i recenti sviluppi sul caso Garlasco

Venerdì 21 novembre, alle 21.25 su Rai 3, a “Farwest” la seconda parte dell’inchiesta sulle aree di servizio autostradali che si concentra sugli iconici panini e su ciò che c’è dietro. Attraverso documenti interni e testimonianze esclusive, vengono ricostruite filiere produttive poco note e meccanismi di subappalto che avrebbero avuto ripercussioni dirette sulle condizioni dei lavoratori.

Si torna poi sul caso della morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena trovato morto il 6 marzo 2013 in circostanze mai chiarite, presentando una testimonianza inedita che offre un tassello mai emerso: poco prima di morire, Rossi avrebbe incontrato un noto politico. E lo stesso testimone ha riconosciuto l’uomo che, nelle immagini del vicolo, si affaccia con un telefono in mano.

A seguire, tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco. Tra gli altri servizi: il discusso tema del condono edilizio in Campania e un viaggio nel mondo degli avvistamenti Ufo che parte dal Lago Maggiore.

“Farwest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani, Manuela Iatì.