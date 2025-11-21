A “Elisir” oggi su Rai 3 il glaucoma e la salute dei denti

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 21 novembre, alle 10.55 su Rai 3 si aprirà parlando del glaucoma, malattia cronica del nervo ottico che può causare una progressiva perdita del campo visivo fino alla cecità, se non trattata. Nella maggior parte dei casi è causato da un aumento della pressione all’interno dell’occhio, che danneggia le fibre nervose. In studio un approfondimento sulle terapie oggi a disposizione con Walter Calcatelli, oculista dell’Ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola di Roma.

A seguire, nella rubrica “In corpore sano”, Catia Pelosi, responsabile della riabilitazione specialistica dell’Ospedale Galeazzi S. Ambrogio di Milano, descriverà i benefici del pilates, una disciplina che combina l’allenamento fisico ad un metodo di respirazione che ha come obiettivo quello di sollecitare la cintura addominale. Si tratta soprattutto di movimenti lenti e ripetuti, per assumere consapevolezza del proprio corpo e allenarlo alla forma fisica.

Nella rubrica “ABC della salute” si farà chiarezza sulla salute dei denti. La salute orale è un aspetto fondamentale del benessere generale: i denti e le gengive svolgono un ruolo cruciale nella masticazione, nella fonazione e nelle interazioni sociali. Come mantenere i denti in salute? In studio risponderà Marco Gargari, direttore della Unità Operativa Complessa di Odontostomatologia all’Ospedale Fatebenefratelli San Pietro di Roma.