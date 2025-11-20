The Sickest Squad: album release party alla MMW venerdì 21/11 al Gate di Milano

Venerdì 21 novembre i The Sickest Squad (TSS) – punto di riferimento della scena hardcore internazionale – celebreranno i 20 anni di carriera con il release party ufficiale dell’album “Bassdrum Demolition”

Venerdì 21 novembre alle 23 @GABBER02 presenta una serata dedicata alla musica elettronica estrema per celebrare “Bassdrum Demolition”, l’album release party dei The Sickest Squad al Gate di Milano.

Line up della serata: The Sickest Squad, Giangy, D-Kore, Stealth, Backlash & Hodemar.

Biglietti: First Release €10,00, Second Release € 15,00, Backstage First Release € 15,00, Backstage Second Release € 20,00

https://xceed.me/it/milano/event/bassdrum-demolition–208074

“Bassdrum Demolition”, il nuovo album di The Sickest Squad celebra i loro vent’anni di carriera insieme. Ogni traccia racconta un pezzo della loro storia, plasmata dalle persone che hanno incontrato, dalle notti che hanno vissuto e dall’energia che hanno condiviso sul palco per due decenni. Questo album è più che semplice musica: è una vera e propria celebrazione della loro storia.

Gli artisti commentano così la nuova release: “Due decadi nel business, e stiamo ancora riscrivendo le regola della Frenchcore. Abbiamo creato BASSDRUM DEMOLITION per distruggere ogni dancefloor. Ascoltalo sempre ad alto volume, VIVILO! Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato: il vostro supporto e la vostra dedizione hanno reso Bassdrum Demolition una realtà!”

Ascolta l’album: https://saifam.lnk.to/thesickestsquad_bassdrumdemolition

Biografia

The Sickest Squad (TSS) è il duo italiano che ha ridefinito i confini della scena hardcore internazionale. Attivi dai primi anni 2000, Samuele Gozzo e Jacopo Stevanato (inizialmente noti come “Sick Dj Team”) hanno saputo fondere con maestria Frenchcore, Hardcore e Industrial, creando uno stile unico e riconoscibile che li ha resi un punto di riferimento assoluto nei festival più importanti d’Europa.

Il loro sound è una scarica di energia pura: kick potenti, BPM serrati e sonorità estreme, il tutto condito da una ricerca sonora che non lascia nulla al caso. Ogni release di The Sickest Squad è un viaggio estremo, capace di trascinare l’ascoltatore in un universo sonoro brutale ma ipnotico.

La loro crescente popolarità li ha portati a esibirsi nei festival e nei party più importanti in tutta Europa e in paesi lontani come Canada, Australia, Colombia e Giappone, diffondendo il loro sound in tutto il mondo.

Spinti dal desiderio condiviso di far appassionare quante più persone possibile al Frenchcore, i TSS hanno dato vita a un nuovo progetto chiamato “Frenchcore Familia” insieme ad altri due top artist della scena: Dr. Peacock e Billx.