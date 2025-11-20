Rosa Di Caprio premiata al Premio Oscar Wilde dello Spoleto Art Festival

Sabato 22 novembre 2025, nella cornice del celebre Spoleto Art Festival, verrà consegnato il Premio Internazionale Oscar Wilde, tra i riconoscimenti culturali più rinomati in Italia e in Europa. Quest’anno il premio per la letteratura scientifica sarà destinato all’avvocato Rosa Di Caprio per il suo lavoro accademico “L’ascolto del minore nei processi di separazione e divorzio”, presentato in ambito universitario e dedicato alla comparazione tra le normative europee sulla tutela e l’ascolto del minore nei procedimenti familiari.

La ricerca di Di Caprio, professionista affermata presso lo Studio Legale Di Caprio, si distingue per l’approccio comparato e l’impatto sociale, offrendo strumenti innovativi per avvocati e operatori sociali e sottolineando il ruolo centrale del bambino nei conflitti di separazione. L’autorevolezza scientifica e la sensibilità giuridica dell’avvocato Di Caprio rappresentano un contributo moderno e interdisciplinare al diritto di famiglia europeo.

Storia e importanza del Premio Oscar Wilde Il Premio Internazionale Oscar Wilde, ideato per celebrare l’eredità dello scrittore irlandese, ha origini all’interno del Menotti Art Festival di Spoleto ed è divenuto negli anni una fondazione culturale e un centro studi con doppia sede a Firenze e Spoleto. Il riconoscimento ha esteso il proprio raggio d’azione, includendo letteratura creativa, scienza, divulgazione e arti visive, incoraggiando il dialogo fra discipline e generazioni.

Il premio ha valorizzato negli anni sia autori affermati che nuovi talenti di livello internazionale, tra cui Isabel Russinova, Sandrino Aquilani, Roberto Croce, Luigi Del Vecchio ed Eugenia Serafini, consolidando la sua reputazione internazionale e spingendo verso una prospettiva sempre più aperta e interdisciplinare.

Spoleto: laboratorio per la cultura

La cerimonia di sabato, patrocinata da enti pubblici e fondazioni internazionali, vedrà la presentazione ufficiale delle opere premiate nel Caffè Letterario del Sansi, dove protagonisti, artisti, poeti e scrittori si confronteranno sulle grandi tematiche contemporanee. Il Premio Oscar Wilde unisce tradizione e innovazione, diventando ogni anno palestra e crocevia culturale e confermando la vocazione europea del festival, grazie anche ai contributi di professionisti come Rosa Di Caprio e della nuova generazione di ricercatori e creativi.