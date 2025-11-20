“Ritrovarsi in un sogno” in scena al Teatro Di Documenti il 23 novembre

“Ritrovarsi in un sogno”, spettacolo di bolle per adulti e bambini, in scena Teatro di Documenti il 23 novembre alle ore 16,30

“Ritrovarsi in un sogno”, spettacolo di bolle per adulti e bambini, in scena Teatro di Documenti il 23 novembre alle ore 16,30.

Immagina un luogo dove il tempo e lo spazio si dissolvono, dove le preoccupazioni svaniscono e si è trasportati in un universo di meraviglia e magia. Lo spettacolo prende vita.

L’artista è il traghettatore verso questo mondo onirico, guidando lo spettatore attraverso un viaggio sensoriale dove i confini tra realtà e finzione si sfumano, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Le bolle, delicati e scintillanti mondi a sé stanti, danzano nell’aria accompagnate da una musica che sembra provenire da un’altra dimensione.

Incantati dai colori cangianti e dal ritmo armonioso, ci si lascia andare completamente, immergendosi in un’esperienza che risveglia il bambino interiore e stimola l’immaginazione.