Qualificazioni Mondiali 2026: ai playoff l’Italia sfiderà l’Irlanda del Nord

L’Italia affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 che si disputeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio.
Il sorteggio di Zurigo ha messo sulla strada della squadra del Ct Gattuso la Nazionale allenata da Michael O’Neill. Nella partita a eliminazione diretta gli Azzurri giocheranno in casa il 26 marzo. In caso di successo la Nazionale italiana affronterebbe nella finale playoff, in programma il 31 marzo, la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)