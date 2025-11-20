Pierfrancesco Favino, Luisa Ranieri, Samantha Cristoforetti a Splendida Cornice stasera su Rai 3

Stasera su Rai 3 Geppi Cucciari torna in una “Splendida Cornice”. Tra gli ospiti: Pierfrancesco Favino, Luisa Ranieri, Samantha Cristoforetti

Geppi Cucciari torna giovedì 20 novembre in prima serata su Rai 3 con una nuova puntata di “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura in cui ironia, informazione e satira si mescolano per offrire un intrattenimento brillante.

Tanti gli ospiti di questa nuova puntata, a partire da Pierfrancesco Favino, protagonista del film “Il Maestro”, e Luisa Ranieri, “mamma Natale” della commedia natalizia “Natale senza Babbo” e prossimamente protagonista nell’attesissima serie “La Preside” su Rai 1.

Saranno presenti anche Pasquale Petrolo, in arte Lillo, l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, la giornalista Sabrina Giannini, dal 22 novembre in onda su Rai 3 con la nuova stagione del programma d’inchiesta “Indovina chi viene a cena”, il giornalista e scrittore Paolo Di Paolo con il suo nuovo libro “Un mondo nuovo tutti i giorni” e la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi con il musicista e compositore Rodrigo D’Erasmo, prossimamente a teatro con lo spettacolo “Crescere, la guerra”.

Spazio alle performance dal vivo con un’esibizione tratta dall’originale musical di Richard O’Brien “The Rocky Horror Picture Show”, attualmente in tour in Italia.

Come da tradizione, il pubblico è protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali – dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo – pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio, quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e l’esperto di alimentazione Alberto Grandi, autore del nuovo libro “L’invenzione del cuoco”.

Ad arricchire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia, Roberto Mercadini con la sua coinvolgente rubrica “Agenda Mercadini” e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.