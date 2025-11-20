Oroscopo di oggi, giovedì 20 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 20 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Rivolgiamo le attenzioni al fronte finanziario. Meglio evitare le operazioni che comportano rischi, il caso non è favorevole. Meglio controllare con cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti dimenticati da tempo.
Toro
Un imprevisto mette in discussione i nostri piani odierni. Accettiamo di buon grado il cambiamento e riorganizziamo le strategie. Un po’ di scompiglio nella coppia. L’incontro con un’ex fiamma della nostra metà amplifica la gelosia.
Gemelli
Giornata ammantata di una sottile pigrizia. Tuttavia scopriamo che è proprio nel non fare che arrivano le intuizioni o le idee migliori. Cerchiamo di fare almeno l’indispensabile al lavoro, anche per non suscitare le rimostranze dei colleghi.
Cancro
Su con la vita oggi che la Luna in Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. L’emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità.
Leone
È preferibile restare concentrati sul momento presente, affrontando le questioni man mano che si dovessero presentare. Mai fasciarsi la testa prima. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e non mantenute.
Vergine
Aria serena sotto l’influsso della Luna in Scorpione. Seppure non facciamo i salti di gioia, possiamo trascorrere delle ore piacevoli in compagnia. Le dimostrazioni d’affetto da parte delle persone a noi care ci aiutano a tenere a bada i pensieri neri.
Bilancia
Non diamoci pensiero per una leggera caduta verso il rosso del conto in banca. In seguito possiamo rimediare con qualche introito in più. Procediamo speditamente sfruttando l’intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze del tutto favorevoli.
Scorpione
Occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati, oggi che la Luna se la vede con Plutone. Anche con l’amato, portiamo pazienza. Cambi di scena, rotture, ma pure incontri importanti. Una rivoluzione si presenta come un evento inatteso.
Sagittario
Un incontro importante ci dà insegnamenti preziosi, da tenere ben celati nel cuore e a cui attingere per superare i prevedibili momenti difficili. Possiamo contare su impegno e senso di responsabilità per dimostrare la nostra estrema affidabilità
Capricorno
Puntiamo sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che ci siamo guadagnati, per dare il via a un progetto a cui teniamo molto, ma calcoliamo i costi. Per assicurarci il pieno successo, apportiamo qualche piccola modifica o facciamo degli aggiustamenti.
Acquario
Sdrammatizziamo i contrasti di coppia e appianiamo con la sincerità le incomprensioni. Ce lo suggeriscono la Luna e Plutone disarmonici. Se abbiamo subito un torto, chiediamo che ci vengano fatte le scuse, ma scartiamo l’idea della vendetta.
Pesci
Giornata promettente, grazie alla Luna in Scorpione che ci dà manforte. In amore e nelle amicizie sensibilità e intuito sono le nostre armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo approfittando dell’attimo quanto mai fuggente. Coraggio.