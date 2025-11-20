Olidata entra nel mondo dell’hardware

Il Gruppo italiano Olidata apre un nuovo business ed entra nel mondo hardware con tecnologia proprietaria made in Italy

La strategia di Olidata, orientata all’espansione del business ed all’affermazione su nuovi mercati (anche internazionali), punta sulla tradizione e sulle origini dell’azienda.

La società tornerà sul mercato con notebook targati Olidata, dopo essere diventata leader in ambito software, progettando in Italia soluzioni all’avanguardia in ambito cybersecurity, defense e AI che spaziano in numerosi settori.

Come in passato, quando i pc Olidata erano negli uffici e nelle case degli italiani, dal 19 novembre saranno disponibili i computer Olidata di ultima generazione. Progettazione italiana e un rapporto qualità-prezzo molto competitivo, sono alla base della scelta industriale. Una tecnologia tailor made interamente italiana, che al primo avvio consentirà di personalizzare l’interfaccia del device secondo le esigenze dell’utilizzatore.

“Crediamo che il futuro passi anche dal passato. Il ritorno alle origini è un atto di coraggio, una sfida che siamo pronti a giocare. Siamo un gruppo affermato a livello nazionale e internazionale. Abbiamo progettato e realizzato, esclusivamente in Italia con tecnologia proprietaria, numerosi prodotti in grado di rendere sicure le nostre infrastrutture, aziende e istituzioni. Vogliamo fare sistema per garantire la sovranità digitale al nostro Paese. Ora questo nuovo passo, un prodotto in grado di entrare nelle case degli italiani, rimettendo Olidata al centro di questo business, offrendo un prodotto di qualità progettato e sviluppato in Italia.” commenta Cristiano Rufini, Presidente e azionista di maggioranza Olidata.