Novakid presenta i suoi primi due libri per l’inglese in età prescolare, uno strumento anche per insegnanti e genitori

Novakid, scuola online di inglese che dal 2017 a oggi ha impartito oltre 22 milioni di lezioni ai bambini di più di 50 Paesi del Mondo, presenta 2 libri di esercizi, English Activity Book for Kids 1 e 2, in cui è racchiuso il suo metodo di apprendimento basato su gioco e interazione.

Pensati per i bambini in età prescolare, i due libri sono disponibili solo su Amazon e acquistabili anche con la Carta Cultura Giovani, la Carta del Merito e/o Carta del Docente. L’intento è aiutare quegli insegnanti e quei genitori che vogliono avvicinare alla lingua inglese i bambini nella fascia dei 4-6 anni.

«L‘obiettivo principale, in questa fascia d’età, – spiega, infatti, Adrienne Landry, metodologa e responsabile dei programmi didattici di Novakid – non è l’apprendimento grammaticale formale, ma l’esposizione ludica e naturale alla nuova lingua. Le illustrazioni pertanto sono il punto focale: immagini chiare, dai colori vivaci e ben definite catturano, infatti, l’attenzione e facilitano l’associazione con le parole in inglese senza necessità di traduzione. I personaggi e le situazioni presentate devono essere facilmente riconoscibili per il bambino e coinvolgerlo»

Attraverso alcuni personaggi divertenti, come la balenottera Luna o il gatto Barsu, il bambino è guidato in una serie di attività semplici e divertenti (come colorare, ritagliare, incollare) il cui filo conduttore è rappresentato dalle Giornate Mondiali, alla scoperta di valori come l’amicizia o il rispetto per gli Oceani.

Quello che viene offerto non sono semplici esercizi, ma un insieme di attività strutturate per rendere il primo approccio con la lingua inglese un’esperienza coinvolgente e memorabile.