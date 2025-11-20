“Nettuno” è il nuovo singolo di Blumosso

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio “Nettuno”, il nuovo singolo del cantautore salentino Blumosso (al secolo Simone Perrone) prodotto da RafQu

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio “Nettuno”, il nuovo singolo del cantautore salentino Blumosso (al secolo Simone Perrone) prodotto da RafQu. Un brano parla della forza vitale dell’amore, come unico elemento in grado di resistere e prosperare in un contesto ostile. Come il singolo precedente “I fumi di Bangkok”, uscito in ottobre, appare una canzone dal ritmo ridondante, ma più complessa armonicamente. I cambi di tonalità appaiono fluidi, quasi come le onde e come i tumulti del cuore.

ASCOLTA IL BRANO: https://song.link/Nettuno

“Nettuno forse è la canzone più strana che ho scritto, io stesso oggi faccio fatica a descriverla”. – Blumosso.

Il testo utilizza metafore e similitudini che possono apparire come elementi poetici privi di senso logico a una prima lettura. In un contesto delineato da immagini forti come “duro di pietra, livido” e dalla presenza di un “nemico” che invade “la città sottile”, viene evidenziato il concetto che l’amore rappresenta una risorsa utile ad affrontare le difficoltà. La lirica mostra come la vita continui nonostante ostacoli o la perdita di sogni, manifestandosi attraverso rapporti interpersonali. Il conflitto interiore è un tema ricorrente nelle canzoni di Blumosso; anche in questo brano, la mente è presentata come una barriera che tenta di celare i pensieri autentici. Il testo culmina in un atto di abbandono, di desiderio estremo e di impegno eterno, dove l’io lirico accetta la sofferenza in nome della connessione, promettendo alla persona amata, o al proprio destino: “Nettuno ghiaccerò con te”.