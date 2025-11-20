Lorenz Simonetti torna con il nuovo singolo “Una vita ancora”

Lorenz Simonetti torna con un nuovo capitolo della sua storia musicale: “UNA VITA ANCORA” (MTmusic), disponibile su tutte le piattaforme digitali

Dopo un anno esplosivo, costellato di successi, concerti sold out e un Instore Tour che ha attraversato l’Italia da nord a sud, Lorenz Simonetti torna con un nuovo capitolo della sua storia musicale: “UNA VITA ANCORA” (MTmusic), disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano rappresenta una tappa fondamentale del percorso artistico dell’artista emiliano, una canzone intensa e sincera che nasce dal bisogno di raccontare la difficoltà di mettere davvero un punto a una storia che ti ha cambiato.

“UNA VITA ANCORA” parla del desiderio di tornare indietro, di rivivere ogni istante come se da qualche parte ci fosse ancora una possibilità. È un viaggio tra nostalgia e speranza, dove il tempo passa, ma le emozioni restano.

Come racconta Lorenz Simonetti: “Mentre la scrivevo pensavo a quei momenti in cui, anche se tutto sembra finito, dentro di te c’è ancora spazio per quella persona. Non è solo una canzone d’amore, ma il racconto di ciò che rimane quando tutto il resto svanisce: la speranza che certe connessioni non si spezzino mai del tutto, e la voglia di credere che, a volte, si possa amare davvero per una vita ancora”.

Il singolo sarà accompagnato da un videoclip ufficiale, online su YouTube il 7 novembre alle 14:00, che tradurrà in immagini l’intensità del brano.

Nel videoclip, lo schermo diviso mostra due mondi paralleli che si cercano, fino a ritrovarsi in un abbraccio che sembra reale… finché lei svanisce. “Era tutto nella mia mente, ma quel sentimento era vero. Alla fine, la chiamo… e lei risponde. Perché certi legami, a volte, non si spezzano mai davvero”.

Protagonisti del video sono Lorenz Simonetti e l’influencer Giulia Sara Salemi, uniti nelle loro attività quotidiane da uno stile autentico e “pulito”, capace di trasmettere valori positivi e costruttivi alla loro generazione.

Classe 2001 e originario di Reggio Emilia, Lorenz Simonetti è oggi una delle voci più autentiche e amate della nuova scena pop italiana. Con milioni di follower e brani da milioni di stream come “LALALA”, “IRRAGGIUNGIBILE”, “NON MI FIDERÒ”, “SOLO”, “Se QUESTO NON È AMORE” e “PARACADAUTE”, Lorenz continua a conquistare il pubblico con la sua capacità di raccontare emozioni vere e universali.

Dai primi studi di pianoforte a sei anni ai grandi palchi live, la sua è la storia di un artista che ha fatto della verità e della sensibilità la sua cifra distintiva. Dopo l’EP “RAGGIUNGIMI” (giugno 2024), “UNA VITA ANCORA” segna un nuovo, maturo passo nel viaggio musicale di un talento in costante evoluzione.