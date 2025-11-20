Il finale di “Ritorno in Paradiso” e “Oltre il Paradiso” stasera su Rai 4: la trama

Stasera in prima serata su Rai 4 tornano le serie “Ritorno in Paradiso” e “Oltre il Paradiso” con gli ultimi episodi di stagione: la trama

Giovedì 20 novembre in prima serata su Rai 4 prosegue il doppio appuntamento con “Ritorno in Paradiso” e “Oltre il Paradiso”, gli spin-off del poliziesco “Delitti in Paradiso”.

Nel sesto e conclusivo episodio della prima stagione di “Ritorno in Paradiso” la detective Mackenzie Clarke si trova davanti a un caso intricato: Vince Ogden viene trovato morto in un magazzino con la porta chiusa dall’interno, eppure nessuno sembra aver avuto movente od opportunità per ucciderlo. Mackenzie, svelati segreti familiari a lungo nascosti, capisce che non si tratta di suicidio ma di un omicidio architettato.

A seguire, nel sesto e ultimo episodio di “Oltre il Paradiso”, una casa di Shipton Abbott viene svaligiata e il primo sospettato è già in cella. L’ispettore Humphrey Goodman, distratto da una crisi personale, lascia spazio al Sergente Esther Williams che guida l’indagine e svela come dietro il furto ci sia molto più di un semplice colpo.