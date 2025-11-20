Il film “La furia di un uomo” oggi su Rai Movie: la trama

Remake del francese “Cash Truck” del 2011, il film “La furia di un uomo”, in onda giovedì 20 novembre alle 21.10 su Rai Movie: la trama

Il misterioso Patrick Hill viene assunto come agente per una ditta portavalori. L’uomo si rivela molto dotato per quel mestiere e per l’uso della forza, e quasi subito riesce a sventare una terribile rapina. Ma nel suo passato c’è un segreto e le cose ben presto si complicano. È il film “La furia di un uomo”, in onda giovedì 20 novembre alle 21.10 su Rai Movie.

Il film è il remake del francese, “Cash Truck” del 2011, rivestito in forma hollywoodiana da Guy Ritchie, che rinnova la sua collaborazione con Jason Statham in un blockbuster a due facce, movimentato ma non privo di una sua complessità. Un film ricco e avvincente, penalizzato dalla pandemia al tempo della sua uscita in sala. Nel cast, anche Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Scott Eastwood.