Il documentario “Dalla Georgia all’Elbrus” stasera su Rai 5

Stasera su Rai 5 il documentario “Dalla Georgia all’Elbrus”, per la regia di Giovanni Madonna e prodotto da Mad 7 in collaborazione con Rai Documentari

Un viaggio straordinario tra tradizione, natura e sfida personale oltre i limiti. Lo racconta il documentario “Dalla Georgia all’Elbrus”, per la regia di Giovanni Madonna e prodotto da Mad 7 in collaborazione con Rai Documentari, in onda giovedì 20 novembre alle 21.20 su Rai 5. Massimiliano Ossini guiderà lo spettatore attraverso il paese caucasico, tra paesaggi, cultura millenaria e avventura.

Il viaggio parte da Tbilisi, cuore della Georgia, per poi toccare la Cachezia, culla della vitivinicoltura, e Batumi, affacciata sul Mar Nero. L’itinerario risale poi nelle valli selvagge dello Svaneti, fino a Mestia, sede del Festival Cinematografico Internazionale della Montagna. È da questo scenario che prende forma la grande impresa: la scalata dell’Elbrus, la vetta più alta d’Europa secondo le Seven Summits.

Un’ascesa che nasce da una promessa fatta all’amico Andrea Lanfri, atleta e alpinista diversamente abile, e che si trasforma in un simbolo di resilienza, inclusione e amicizia. “Dalla Georgia all’Elbrus” è un viaggio dentro un Paese sospeso tra tradizione e modernità, ma anche una metafora della capacità di superare ostacoli e barriere grazie alla forza dei legami e alla fiducia nel futuro.