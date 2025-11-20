I Baaristi Muuti pubblicano l’album: un viaggio visionario attraverso l’art rock e il nu prog

S’intitola “A Room Full of Doors” il debut album del progetto Baaristi Muuti ed è annunciata come un’opera che si propone non solo come un disco, ma come un’esperienza sinestetica

Autoprodotto sarà disponibile dal 6 dicembre sulle piattaforme digitali e in edizione limitata in formato doppio vinile.

“A Room Full of Doors” è un concept album in sette atti: sette brani concepiti come vere e proprie stanze sonore. L’esperienza d’ascolto è amplificata da una dimensione visiva evocativa, grazie alle illustrazioni oniriche dell’artista Serena Esposito (aka Capinera).

Nato nel 2015 nell’hinterland napoletano, il progetto Baaristi Muuti ha subito suscitato una certa attenzione per il sound che fonde organicamente Art Rock e Nu Prog. Il loro universo artistico intreccia ritmiche complesse e melodie evocative, arricchite da un sapiente uso di elettronica e da colori presi in prestito dalla world music.

La band presenterà l’album in due occasioni:

il 5 dicembre con uno showcase live presso l’Auditorium Novecento di Napoli

e il 14 dicembre con un listening party presso Fonoteca – Vomero.

In entrambi gli eventi sarà possibile acquistare il vinile.

Il primo appuntamento è venerdì 5 dicembre con il concerto presso la storica sede della Phonotype record. Nella sala principale andrà in scena il sabba sonoro durante il quale il gruppo eseguirà dal vivo l’intero album. Inizio ore 21:30, biglietto al botteghino euro 10. La prevendita è attiva al seguente LINK

Il secondo appuntamento con la band è nel quartiere Vomero domenica 14 dicembre presso lo storico negozio di dischi Fonoteca. Dalle ore 19:30 alle ore 21 ci sarà, ad ingresso libero, il listening party. In un’ora e mezza “A Room Full of Doors” sarà suonato in filo diffusione.

Baaristi Muuti è:

Progetto musicale nato nel 2015 in provincia di Napoli, Baaristi Muuti fonde la complessità ritmica e strutturale del nu prog con le atmosfere evocative e ricercate dell’art rock. Il loro sound si distingue per l’innesto di tessuti elettronici e suggestioni della world music, creando un panorama sonoro unico e visionario. Dopo un periodo di intensa attività live, la band ha concentrato le sue energie nella creazione di “A Room Full of Doors”, un concept album che racchiude l’intera filosofia artistica della nuova formazione.