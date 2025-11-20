Fuori a sorpresa “Sangue e latte”, la nuova canzone di Setak

“Sangue e latte” è la nuova canzone di Setak, cantautore Targa Tenco 2024 per il Miglior album in dialetto con Assamanù

Uscito a sorpresa, il brano chiude lo speciale per il 50esimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini organizzato dal quotidiano abruzzese Il Centro, ed è ispirato dalle poesie abruzzesi dell’antologia pasoliniana del Canzoniere.

Ascolta “Sangue e latte” e guarda il lyrics video: https://youtu.be/3vMnhCvhK9A

“Pasolini ha fatto un lavoro sulla memoria e sul dialetto a cui mi sento molto vicino, ha recuperato e catalogato materiali, modi di dire e poesie della tradizione che mi hanno comunicato un fortissimo senso di modernità, di attualità – racconta Setak. In più dalla sua ricerca emergono i silenzi, la vergogna, la reticenza, la paura, le caratteristiche per me più interessanti dell’emotività abruzzese, che Flaiano chiamava “il pudore dei sentimenti”. Ti rendi conto di questo quando leggi una cosa scritta 100/150 anni fa e ti risulta estremamente contemporanea. Vuol dire che è senza tempo”.