DEVYA Rilascia una Visionaria Cover del Brano Cult “STJÄRNA” dei Depeche Mode

DEVYA (Devis Simonetti) Pubblica “STJÄRNA”: Omaggio Strumentale ai Depeche Mode, Ora Disponibile su Bandcamp!

DEVYA, il progetto solista del musicista e produttore Devis Simonetti, è lieto di annunciare l’uscita del suo nuovo singolo digitale: una toccante cover di “Stjärna”, la gemma strumentale della band iconica Depeche Mode. Il brano è pubblicato da White Dolphin Records, l’etichetta indipendente di Simonetti.

“Stjärna” (che in svedese significa “Stella”) è un brano evocativo, originariamente pubblicato come B-side del singolo “Little 15” nel 1988 e scritto da Martin L. Gore. Nonostante la sua natura di lato B, è considerato un cult tra gli appassionati per le sue atmosfere malinconiche e cinematiche.

La scelta del brano non è casuale per Simonetti. L’artista ha rivelato che il vinile originale contenente “Stjärna” fu uno dei primi dischi acquistati negli anni ’80, un periodo fondamentale per la sua formazione musicale.

“È un brano che mi ha sempre accompagnato e ispirato. L’atmosfera che crea mi ha sempre riportato alle serate passate a guardare le notti stellari. Volevo renderle omaggio mantenendone l’essenza emotiva, ma con il mio timbro sonoro.”

La versione di DEVYA riporta in vita il sound elettronico classico attraverso una strumentazione fedele. La tessitura sonora è costruita attorno al timbro distintivo del sintetizzatore Yamaha DX7 (in versione VST) , le cui sonorità FM sono centrali nella produzione. A questo si aggiungono i campioni dell’Alesis QS6 Quadrasynth , utilizzati per aggiungere profondità e texture vintage alla rilettura del brano.

La produzione pulita e l'arrangiamento mettono in risalto la melodia ipnotica di Martin L. Gore, offrendo agli ascoltatori un'esperienza che unisce nostalgia e modernità.

Link track BANDCAMP: https://whitedolphin.bandcamp.com/track/stj-rna-depeche-mode-cover